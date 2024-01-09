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Kenya'da trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kenya'da trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti

Kenya'nın batısında meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Kazaya bir yolcu otobüsü ile bir servis aracının karıştığı belirtildi. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı. Kenya'da dikkatsiz araç kullanma, tehlikeli sollama, alkollü araç kullanma gibi nedenlerden dolayı ölümcül trafik kazaları sıklıkla yaşanıyor.

Kenya\'da trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti
09.01.2024 - 15:56,  Güncelleme: 15:56
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NAKURU, 9 Ocak (Xinhua) -- Kenya'nın batısında meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Kuresoi North İlçe Polis Komiseri Judah Gathenge, Eldoret-Nakuru karayolu üzerinde Salı günü yerel saatle 02.45'te meydana gelen kazaya bir yolcu otobüsü ile bir servis aracının karıştığını belirtti.

"Kazanın nedenini tespit etmek için soruşturma başlattık" diyen Gathenge, iki aracın kafa kafaya çarpıştığını söyledi.

Komiser, kazada ölenlerin 8'inin yetişkin, 7'sinin ise çocuk olduğunu açıkladı.

Polisin verdiği bilgiye göre dikkatsiz araç kullanma, tehlikeli sollama, alkollü araç kullanma, alkollü yaya, alkollü seyahat ve kask kullanmama gibi nedenlerden dolayı Kenya'da ölümcül trafik kazaları sıklıkla meydana geliyor.

Ulusal Ulaştırma ve Güvenlik Kurumu'na göre, devlet ve özel sektörün karayollarında güvenliği artırmaya yönelik ortak çabalarına rağmen her yıl tahminen 3.500 Kenya vatandaşı trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

Kaynak: Xinhua
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