Kenya'nın Naviasha şehrinde düşen hafif uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Nairobi'deki Wilson Havaalanından Mbaruk'a giden hafif uçağın havalandıktan bir saat sonra Naivasha yakınlarındaki Kedong Ranch'da düşmesi sonucu 2 kişi öldü.
Yetkililer, bölgedeki kötü hava koşulları ve kötü arazinin kurtarma operasyonlarını engellediğini bildirdi.
Hayatını kaybedenlerden birinin kadın olduğu belirtildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Son Dakika › Güncel › Kenya'da Uçak Kazası: İki Ölü - Son Dakika
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