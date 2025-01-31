Kenya'da Uçak Kazası: İki Ölü - Son Dakika
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Kenya'da Uçak Kazası: İki Ölü

Naivasha'da düşen hafif uçakta hayatını kaybedenlerden biri kadın. Kaza nedeni bilinmiyor.

31.01.2025 13:47
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Kenya'nın Naviasha şehrinde düşen hafif uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nairobi'deki Wilson Havaalanından Mbaruk'a giden hafif uçağın havalandıktan bir saat sonra Naivasha yakınlarındaki Kedong Ranch'da düşmesi sonucu 2 kişi öldü.

Yetkililer, bölgedeki kötü hava koşulları ve kötü arazinin kurtarma operasyonlarını engellediğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerden birinin kadın olduğu belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA

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