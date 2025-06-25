Kenya'da Vergi Protestolarında Saldırı: 1 Ölü, 17 Yaralı

Kenya'da, 2024 yılında "Vergi Yasası"na karşı düzenlenen protestoların yıl dönümünde yapılan eylemlerde 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkede geçen yıl "Vergi Yasası"na karşı düzenlenen ve 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği protestoların yıl dönümünde eylemler yapıldı.

Ülkenin Machakos bölgesindeki eylemde, silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Matuu kasabasında, silahla yaralanan en az 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Başkent Nairobi'de de aralarında başından yaralanan bir polisin de bulunduğu en az 10 kişi, Kenyatta Ulusal Hastanesine kaldırıldı.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Kenya İletişim Başkanlığı, tüm televizyon kanallarına ve radyo kuruluşlarına, eylemlerin canlı yayınlanmaması talimatı verdi. Kurumdan yapılan açıklamada, talimata uymayan yayın kuruluşlarının cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulunuldu.

"Vergi Yasası" karşıtı protestolarda 60'tan fazla kişi ölmüştü

Ülke genelinde binlerce kişi, 25 Haziran 2024'te vergi artışlarını öngören yasa tasarısına karşı sokaklara çıkmış, eylemler sırasında meclis binası basılmış ve polis, kalabalığa ateş açmıştı. Olaylarda 60'tan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Nairobi, Kisumu ve Mombasa gibi büyük kentlerdeki protestolar, artan yaşam maliyetleri ve Devlet Başkanı William Ruto'nun vergi politikalarına duyulan tepkiyle başlamış, zamanla Devlet Başkanı'nın istifasının istendiği kitlesel gösterilere dönüşmüştü.

Ruto yönetimi, gösterilerle bağlantılı ölümleri ve kayıpları daha sonra kabul etmiş, temmuz ayında kabinesinin neredeyse tamamını görevden almıştı. Ruto, kapsayıcı bir hükümet kurma sözü vermişti.