Kenya'da Yolcu Otobüsü-Kamyon Kaza: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Kenya'da bir yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti.
Polis memuru Ephraim Karimi, ülkenin güneyindeki Garissa-Mwingi kara yolunda yolcu otobüsünün duran kamyona çarptığını ifade etti.
Karimi, kazada 8'i olay yerinde 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Yolcu otobüsünde yaklaşık 50 yolcunun bulunduğunu söyleyen Karimi, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
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