Kenya'da yolcu otobüsünün nehre yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Kenya basınındaki habere göre, başkent Nairobi'de yolcu otobüsü takla atarak Mbagathi Nehri'ne yuvarlandı.
Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Kenya'da yolcu otobüsü nehre yuvarlandı: 9 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?