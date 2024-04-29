Kenya'da Yolcu Teknesi Alabora Oldu: En Az 17 Kişi Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kenya'da Yolcu Teknesi Alabora Oldu: En Az 17 Kişi Kayıp

Kenya\'da Yolcu Teknesi Alabora Oldu: En Az 17 Kişi Kayıp

Kenya'nın kuzeydoğusunda Tana Nehri'nde bir yolcu teknesi alabora oldu. Olayda 23 kişi kurtarıldı, en az 17 kişi ise kayıp. Kurtarılanlar Madogo Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yetkililer, kayıp yolcuları bulmak için kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

29.04.2024 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenya'nın kuzeydoğusunda onlarca kişiyi taşıdığı belirtilen yolcu teknesinin Tana Nehri'nde alabora olduğu belirtildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, dün, ülkenin kuzeydoğusundaki Madogo bölgesinde, Tana Nehri'nde bir yolcu teknesi alabora oldu. 23 kişinin kurtarıldığı olayda en az 17 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Alabora olan teknede çok sayıda yolcunun bulunduğunu açıklayan Kenya Kızılhaçı da kurtarılan kişilerin Madogo Hastanesi'nde tedavi gördüğünü kaydetti.

Öte yandan "Tana Nehri" ilçesine yakın Mandera bölgesi Senatörü Ali Roba, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, teknenin alabora olması sonucu 28 kişinin hayatını kaybettiğini belirti. Ancak Kenyalı yetkililer ölü sayısını henüz teyit etmedi.

Polis yetkilileri de kayıp yolcuları bulmak için kurtarma ekipleriyle çalıştıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

Kenya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da Yolcu Teknesi Alabora Oldu: En Az 17 Kişi Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
13:37 Çocuğu yaralıyken TikTok’ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma
13:37 Rakam öyle böyle değil Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif Rakam öyle böyle değil! Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
12:35 Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:51 İkisi de şahit oldu Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım’ı buluşturan düğün İkisi de şahit oldu! Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım'ı buluşturan düğün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 14:06:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kenya'da Yolcu Teknesi Alabora Oldu: En Az 17 Kişi Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement