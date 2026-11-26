Kenya'da Yüksek Mahkeme, halkın görüşü alınmadan ve proje ayrıntıları açıklanmadan inşa edilen ABD destekli Ebola karantina merkezinin yapım çalışmalarını durdurdu.

Başkent Nairobi'deki Yüksek Mahkemede görülen davada yargıç Patricia Mande Nyaundi, hükümetin Laikipia Hava Üssü'nde yapılan merkez hakkında bölge sakinlerine yeterli bilgi vermediğini ve görüşlerini almadığını belirterek inşaatın durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme, Sağlık Bakanlığına ABD ile yapılan anlaşmaların yanı sıra yasal izinler ve tesisin işleyişine ilişkin belgeleri 45 gün içinde kamuoyuyla paylaşma talimatı verdi.

Söz konusu belgelerin davacılara ve mahkemeye de sunulmasını isteyen Nyaundi, hükümetin mahkemenin talimatlarını yerine getirdiği belirlenene kadar tesisin inşaatının ve faaliyete geçirilmesinin yasak olduğunu bildirdi.

ABD vatandaşlarının karantinaya alınması planlanıyordu

Yüksek Mahkeme, 28 Mayıs'ta da yabancı hükümetlerle, özellikle ABD ile yapılan anlaşmalar kapsamında ülkede Ebola karantina ve tedavi merkezleri kurulmasını geçici olarak durdurmuştu.

ABD destekli proje kapsamında Laikipia Hava Üssü'nde kurulması planlanan 50 yataklı tesisin, bölgede Ebola ile mücadele operasyonlarında görev alırken virüse maruz kalan ABD vatandaşlarını karantinaya almak için kullanılması öngörülüyordu.

Proje, bölge sakinleri arasında Ebola'nın ülkeye yayılabileceği endişesi ve anlaşmanın ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılmaması nedeniyle tepkilere yol açmıştı.