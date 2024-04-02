Kenya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.
Kenya basınındaki haberlere göre, Nairobi-Mombasa Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre, aralarında 2 yaşında bir çocuğun da olduğu 10 kişi yaşamını yitirdi.
Yaralılar, bölgedeki Sultan Amud İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Kenya polisinin verilerine göre, ülkede trafik kazalarında her yıl yaklaşık 3 bin 500 kişi hayatını kaybediyor.
Son Dakika › Güncel › Kenya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla Adana'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimde lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerleri ile kasap, şarküteri, bakkal, market, büfeler kontrol edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, denetimlerin amacının vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil su kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Adana'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadınlara yönelik destek uygulamaları ve projeleri hakkında bilgilendirme yaparak, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 10 eğitim çalışması düzenledi. Ekipler, 4 bin 326 kişiyi bilgilendirirken, kadınların cep telefonuna Kadın Destek Uygulaması (KADES) yüklemesine de yardımcı oldu. Ayrıca, otoyollarda yapılan uygulamalarda da KADES'i anlatan broşürler dağıtıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 milyon 22 bin 592 adet uyuşturucu hap, 103 kilo 158 gram esrar, 5 kilo 345 gram metamfetamin, 4 kilo 747 gram sentetik kannabinoid, 236 gram eroin, 75 gram kokain, 26 adet hassas terazi, 11 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda bin 717 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı ve 184 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Yaralılar ise Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü tarafından çocukların gönül dünyalarında Ramazan ayına dair güzel bir hatıra bırakmak amacıyla Serdar Camii'nde Teravih Şenliği düzenlendi. Cami içerisinde Teravih trenine binen çocuklara caminin bölümleri tanıtıldı. Para ödüllü bilgi yarışmasında çocuklar kıyasıya yarıştı. Akabinde eğlenceli yarışmalar yapıldı. Günün sürprizi ise Fatih Kur'an kursu öğreticileri sermafilden attıkları balonlarla çocukları sevindirdiler. Program çocukların aminleriyle, Filistin'li mazlumlar için yapılan dua ile sona erdi. Günün hatırasına çocuklara Gençlik Koordinatörlüğünün hazırlamış olduğu hediyeler takdim edildi. Müftü Sebahattin Turan, 'Programın hazırlanmasında katkı sağlayan hayırseverlerimize, Gençlik Koordinatörümüze, Manevi Danışmanlarımıza, Kur'an kursu öğreticilerimize, din görevlilerimize ve katılım sağlayan öğrencilerimize teşekkür ederiz' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?