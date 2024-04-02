Kenya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti

Adana'da Jandarma Ekipleri Kadınlara Destek Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Adana'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadınlara yönelik destek uygulamaları ve projeleri hakkında bilgilendirme yaparak, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 10 eğitim çalışması düzenledi. Ekipler, 4 bin 326 kişiyi bilgilendirirken, kadınların cep telefonuna Kadın Destek Uygulaması (KADES) yüklemesine de yardımcı oldu. Ayrıca, otoyollarda yapılan uygulamalarda da KADES'i anlatan broşürler dağıtıldı.