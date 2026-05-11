Kenya ve Fransa Arasında Stratejik İşbirliği

Kenya'nın başkenti Nairobi'de Kenya Devlet Başkanı Ruto ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüştü.

İkili görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Kenya ile Fransa'nın enerji, ulaştırma, dijital altyapı ve sürdürülebilir yakıt projelerinde işbirliği yaptığı bildirildi.

Ayrıca, görüşmede Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve süregelen uluslararası çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin de ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Macron'un imzalanan projelerin uzun vadeli kalkınmayı desteklemeyi ve kamu hizmetlerini iyileştirmeyi amaçladığı değerlendirmesinde bulunduğu, yeni elektrik kontrol merkezinin daha ucuz ve güvenilir enerji erişimine katkı sağlayacağını belirttiği ifade edildi.

Ruto da Kenya ile Fransa arasındaki ilişkilerin köklü ve stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Fransa, bağımsızlıktan bu yana Kenya'nın yanında oldu ve bu yolu birlikte yürüdük." dedi.

Anlaşmalar kapsamında, yeni bir ulusal elektrik kontrol merkezinin inşası, Nairobi'deki U-20 banliyö hattının demir yolu ve sinyalizasyon sistemlerinin modernizasyonu, Masinga Barajı'nda yenileme çalışmaları, ulusal dijital otoyol ve fiber altyapısının geliştirilmesi ile sürdürülebilir yakıt alanında işbirliği öngörülüyor.