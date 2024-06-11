Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, tahliye olduktan sonra vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, tahliye olduktan sonra vatandaşlarla buluştu

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, tahliye olduktan sonra vatandaşlarla buluştu

Antalya'da teleferik kazası soruşturmasında tahliye edilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, cezaevinden çıktıktan sonra Belediye binası önünde vatandaşlarla bir araya geldi. Kocagöz, özgürlüğün değerini vurgulayarak hizmete devam edeceklerini belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Kocagöz'ün tahliyesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

11.06.2024 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası soruşturmasında tahliye edilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, cezaevinden çıktıktan sonra Belediye binası önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada tahliyesine karar verilen Kocagöz'ün Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Cezaevinden ayrıldıktan sonra Kepez Belediyesi'ne giden Kocagöz, burada kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Özgürlüğün hava ve su gibi çok değerli olduğunu belirten Kocagöz, "Ayrılık bitti. Biz merhamet dilemedik, adalet diledik. Bu ülkede adaletin olduğunu bugün hakim bey gösterdi. Kendisine herkesin huzurunda teşekkür ediyorum. Biz bu yola insanlara hizmet etmek için çıktık. Teleferik kazasında sabahlara kadar kriz yönettik. Maalesef talihsiz bir yol kazası yaşadık diye düşünüyorum. Bu saatten sonra 650 bin nüfuslu Kepezimiz bizden hizmet bekliyor. Yarından itibaren artık laf yok iş var." ifadelerini kullandı.

Kocagöz, bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Etkinlikte bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de Kocagöz'ün layık olduğu yere döndüğünü kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Kocagöz'ün tahliyesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Muhittin Böcek, Mesut Kocagöz, Gökan Zeybek, Antalya, Kepez, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, tahliye olduktan sonra vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:12:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, tahliye olduktan sonra vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement