Kepez Belediyesi Genç Kızlar Türkiye Şampiyonu

05.05.2026 20:58
Kepez Belediyesi Genç Kızlar Hentbol Takımı, Uşak'ta 68 Aksaray'ı yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Genç Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü Genç Kızlar Hentbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uşak'taki final karşılaşmasında 68 Aksaray Belediyespor'u 33-29 mağlup eden Kepez'in genç sporcuları, 12 takımın mücadele ettiği organizasyonda namağlup zirveye ulaştı.

Antrenör Sertan Sarpaş bu başarının uzun süredir verdikleri emeğin ve disiplinli çalışmaların karşılığı olduğunu belirterek, "Kızlarımız sahada yine yürekleriyle oynadı. Her maçta mücadeleyi bırakmayan, son ana kadar inanan bir takım olduk. Kepez'e bir kez daha büyük bir gurur yaşattıkları için sporcularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
