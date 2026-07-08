Kepez Belediyesi ve ABÜ'den Ortak Eğitim Protokolü - Son Dakika
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Kepez Belediyesi ve ABÜ'den Ortak Eğitim Protokolü

Kepez Belediyesi ve ABÜ\'den Ortak Eğitim Protokolü
08.07.2026 20:52
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Kepez Belediyesi ve Antalya Bilim Üniversitesi, öğrenciler için mesleki deneyim protokolü imzaladı.

Kepez Belediyesi ile Antalya Bilim Üniversitesi (ABÜ) arasında, üniversite öğrencilerinin mesleki deneyim kazanmalarını amaçlayan "Ortak Eğitim Protokolü" imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi'nde düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, belediyecilik anlayışlarının yalnızca fiziki hizmetlerle sınırlı olmadığını, bu kavramı sadece yol ve park yapmaktan ibaret görmediklerini söyledi.

Gençlerin geleceğini hazırlamanın önemine dikkati çeken Kocagöz, "Sadece teorik eğitim yetmiyor. Bunu Avrupa'da ve Amerika'da çok sık görebiliyoruz. Rektörümüzün ufkuyla belediyemizde bu işe başlayacağız. Umarım bu iş birliğimiz başarılı olur, Türkiye'ye örnek teşkil eder." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Semih Ekercin de programın öğrencilerin kariyer gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Öğrencilerin sektör deneyimine sahip olarak mezun olmasını hedeflediklerini belirten Ekercin, "Uluslararası boyutu da bulunan bu program, mezuniyet sonrası yaşanan iş bulma zorluklarının aşılmasına katkı sunacak. Birçok bölümümüzdeki öğrencilerimiz sektör deneyimi kazanarak mezun olacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kepez Belediyesi ve ABÜ'den Ortak Eğitim Protokolü - Son Dakika

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