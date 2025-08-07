Kepez\'de Depo Yangını!

Antalya'nın Kepez ilçesinde otel ekipmanının yer aldığı depoda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Altınova Sinan Mahallesi'nde otel ekipmanının yer aldığı depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, depo çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
