Kepez'de depo yangını söndürüldü

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir evin bahçesindeki depoda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5160 sokakta bulunan tek katlı müstakil evin deposunda çıktı. Mustafa isimli ev sahibi, evinin bahçesinden gelen yanık kokusunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bahçedeki depoda çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıktığı depoda odun, kömür ve kullanılmayan bazı ev eşyalarının bulunduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluşurken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,