Kepez'de Halk Otobüsü Kazası: 5 Yaralı
Kepez'de Halk Otobüsü Kazası: 5 Yaralı

Kepez\'de Halk Otobüsü Kazası: 5 Yaralı
18.02.2026 22:18
Antalya'nın Kepez ilçesinde halk otobüsü 5 kişiyi yaraladı, şoför gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde halk otobüsünün araç ve yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kepez Masal Park mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 AU 0379 plakalı halk otobüsü şoförü ile plakası henüz öğrenilemeyen araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından, şoför otobüsle kaza yerinden uzaklaştı. Kazaya karışan araç sürücüsü ve yakınları takip ettiği halk otobüsünü Mehmet Atay Caddesi'nde durdurmaya çalıştı. Burada tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şoförün otobüsü yayalar ve araçların üzerine sürdüğü iddia edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişiden 2'si olay yerinde sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yaralı yakınlarının şoföre ve halk otobüsüne saldırdığı olayda, otobüs şoförü olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kepez'de Halk Otobüsü Kazası: 5 Yaralı

