Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kepez'de şehit ve gazi ailelerinin evlerinde bayram temizliği yapıldı

17.03.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesince, şehit ve gazi ailelerinin evlerinde bayram öncesi temizlik gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehit ve gazi ailelerinin evleri, yaklaşan bayram öncesinde ekipler tarafından temizlenerek bayrama hazırlandı.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında, Şehit İbrahim Kaçak'ın Ünsal Mahallesi'ndeki aile evi de temizlendi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Aileler için yürütülen hizmetlerin bir görev değil, vefa borcu olduğunu aktaran Kocagöz, "Amacımız, bayramı herkes için daha huzurlu ve anlamlı kılmak. Onların hayatını kolaylaştırmak ve yanlarında olmak bizim önceliğimizdir. Şehit ve gazi ailelerimiz bizlerin baş tacıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalya, Güncel, Son Dakika

Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
Hürmüz Boğazı’ndan ’’İran’a ait olmayan’’ ilk ham petrol tankeri geçti Hürmüz Boğazı'ndan ''İran'a ait olmayan'' ilk ham petrol tankeri geçti
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu’ya hırsızlık suçlaması Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Trump: Hark Adası’ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar

15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
15:23
Barış Alper yuvadan uçuyor Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
14:42
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko Çin, Trump’ı fena enseledi
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
14:35
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
14:19
Tepki çeken bir video daha İzleyenler Bakan Tekin’i etiketledi: Gereğini yapın
Tepki çeken bir video daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
13:29
İşte Tanju Özcan’a yasak aşk dosyasından istenen ceza
İşte Tanju Özcan'a yasak aşk dosyasından istenen ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 16:02:55. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.