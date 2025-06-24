Kepez\'de Temel Yangın Güvenliği Eğitimi

Kepez Belediyesi personeline yönelik yangın anında doğru ve bilinçli hareket edilebilmesi amacıyla "Temel Yangın Güvenliği" eğitimi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi ana hizmet binasında gerçekleştirilen eğitimlerde, yangınların çıkış nedenleri, itfaiyenin görevleri, doğru ihbar teknikleri, yangın anında stres yönetimi ve müdahale yöntemleri ele alındı.

Yangınların genellikle bilgisizlik, dikkatsizlik, tedbirsizlik ve kazalardan kaynaklandığına dikkati çekilen eğitimde, personelin bilinçli müdahalede bulunabilmesi için gerekli bilgiler aktarıldı, teorik bilgilendirmelerin ardından uygulamalı eğitime geçildi.

Kepez Belediyesi bahçesinde devam eden eğitimde yangın tüplerinin çeşitleri, doğru kullanım teknikleri ve yangının kontrol altına alınmasıyla ilgili pratik bilgiler saha ortamında personelle paylaşıldı.

Yangın söndürme ekipmanlarını birebir deneyimleyen belediye personeli, acil durumlara karşı bilinçlendirildi.