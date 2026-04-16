Kepez'de Tır Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Teomanpaşa Mahallesi, Gazi Bulvarı'nda mendil satan Durdu Aldemir (64) trafik ışıklarında bekleyen U.Y. (45) yönetimindeki 07 DJR 60 plakalı tırın yanına yaklaştı.
Aldemir, ışığın yeşile dönmesiyle hareket eden tırın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aldemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kadının cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Tır sürücüsü U.Y. gözaltına alındı.
