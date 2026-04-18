Kepez'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Kepez ilçesinde bir şüphelinin ikameti ve işyerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
