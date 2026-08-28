Kepez'de Yangın Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya'nın Kepez ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Altınova Mahallesi'nde ot, çalılık ve atıl durumdaki inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti.
Polis ekipleri de çevrede tedbir aldı.
Yangın, çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA
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