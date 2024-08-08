Kepez Muhtarları, Belediye Başkan Vekili ile Buluştu

Kepez ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları, Orhan Gazi Semt Konağı'nda buluştu.
Kepez Muhtarlar Derneğince düzenlenen buluşmaya Kepez Belediye Başkan Vekili Mesut Emrah Yıldırımlar da katıldı.
Buluşmada, muhtarlar mahallelerine ilişkin taleplerini Yıldırımlar'a iletti.
Yıldırımlar, Kepez için çok çalışacaklarını belirtti.
Yıldırımlar, muhtarların taleplerini not ederek gerekli hizmetlerin en kısa sürede yapılacağını kaydetti.
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