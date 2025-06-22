Kepsut'ta Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Şeremetler Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alana doğru ilerleyen alevler, ağaçlara ulaşmadan durduruldu.

Yangın, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 50 personelle havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına aldı.