Kepsut'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Armutlu Mahallesi'ne yakın bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Bölgedeki çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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