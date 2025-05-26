Kerala Açıklarında Yük Gemisi Battı

YENİ Hindistan'ın Kerala eyaleti açıklarında bir yük gemisinin batmasının ardından eyalette kimyasal madde sızıntısı alarmı verildi.

Kerala Eyalet Başbakanlığından yapılan açıklamada, gemide 13'ü "tanımlanmamış tehlikeli kargo" kategorisinde 640 konteyner ile tonlarca petrol ve yağın bulunduğunu aktarılırken, insanlara kıyıya vurmaya başlayan bazı konteynerlerden uzak durma çağrısı yapıldı.

Hindistan Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kerala'nın yaklaşık 38 deniz mili açığında batan Liberya bandıralı MSC ELSA 3 adlı gemideki 24 mürettebatın tamamının kurtarıldığını belirtti.

Öte yandan Hindistan Sahil Güvenliği, bölgeyi incelemek üzere petrol sızıntısı tespit sistemine sahip bir uçak gönderildiğini açıkladı.