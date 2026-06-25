Kerbela Şehitleri İstanbul'da Anıldı: 'Evrensel Aşura Matem Merasimi' - Son Dakika
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Kerbela Şehitleri İstanbul'da Anıldı: 'Evrensel Aşura Matem Merasimi'

Kerbela Şehitleri İstanbul\'da Anıldı: \'Evrensel Aşura Matem Merasimi\'
25.06.2026 16:10
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Hazreti Hüseyin ve 71 yakını, Kerbela'da şehit edilişlerinin 1387. yılında İstanbul'da düzenlenen 'Evrensel Aşura Matem Merasimi' ile anıldı. Programda Kızılay'a kan bağışı yapılırken, İstanbul Valisi Davut Gül birlik ve beraberlik mesajı verdi, zalimin karşısında durulacağını vurguladı.

Kerbela'da şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 71 yakını, matemin 1387. yılında "Evrensel Aşura Matem Merasimi" ile İstanbul'da anıldı.

Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programda, Aşure Günü'nün anlamına binaen Türk Kızılay yararına düzenlenen "Kan Ver, Hayat Kurtar" kampanyası kapsamında kan bağışında bulunuldu.

İstanbul Valisi Davut Gül, programdaki konuşmasında, bu toprakların halkın birlikte yaşadıkları, farklılıkları zenginlik olarak gördükleri, geçmişten gelen çok kültürlülüğü barış içinde sürdürdükleri topraklar olduğunu söyledi.

Hep birlikte kardeşçe barış içerisinde yaşadıklarını ve yaşamaya devam edeceklerini belirten Gül, "Kerbela hadisesinde Anadolu insanı yüz yıllar, bin yıllar önce kararını net şekilde ortaya koydu. Buna baktığımızda her zaman hakkın, hakikatin yanında, zalimin karşısında oldu." ifadelerini kullandı.

Bu topraklarda ne kadar Ramazan, Ömer, Ebubekir, Osman ismi varsa o kadar Muharrem, Ali, Hasan ve Hüseyin isminin olduğunu kaydeden Gül, yine bu topraklarda Fatmalar'ın, Ayşeler'in bir arada yaşadığını ama hiçbir zaman Yezidler'in olmadığını söyledi.

Vali Davut Gül, "Sadece burada değil, dünyanın her tarafında Sayın Cumhurbaşkanımız nereye giderse gitsin dünyanın beşten büyük olduğunu, hakkın yanında olduğumuzu, Karabağ'da, İran'da, Suriye'de, Filistin'de hep hakkın yanında, zalimin karşısında olduğumuzu milletçe gösterdi." dedi.

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz de konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kızılay'a kan bağışında bulunulmasına değinen Özgündüz, "Kan vermede rekor bizdedir. Bunu ilk başlatan da burası olmuştur. Gama vurup, zincir vurup, kan akıtmak yerine 'İmam Hüseyin'in kanının akışıyla ben de kan akıtacağım.' diyorsanız 'Kan verin, can kurtarın.' dedik. Camiamız da kabul gösterdiler. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Programa, İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simai Sarraf, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Vekili Nuri Aslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, CAFERİDER Başkanı Hasan Babur, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, CEM Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım ve siyasetçiler ile vatandaşlar da katıldı.

Programda, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara katılımcılar da eşlik ederken, yasın sembolü olarak siyah elbiseler giyildiği görüldü.

Kaynak: AA

Hz. Hüseyin, Davut Gül, İstanbul, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerbela Şehitleri İstanbul'da Anıldı: 'Evrensel Aşura Matem Merasimi' - Son Dakika

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