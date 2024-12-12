Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi, 200\'ün Üzerinde Yenilikçi Ürün Geliştirdi

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KEREVİTAŞ Yağ İş Birimi Ar-Ge Merkezi, kurulduğu günden bu yana yurt içi, yurt dışı perakende ve ev dışı tüketim kanallarına özel 200'ün üzerinde yenilikçi ürün geliştirdiğini duyurdu. Şirket, ulusal ve uluslararası alanda kamu, özel sektör ve üniversite ortaklıklarıyla sektörde öncü olmayı hedefliyor.

Şirketin Yağ Ar-Ge Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onaylı Ar-Ge Merkezi Sertifikasıyla 2016 yılında faaliyete geçti. İhtiyaca göre farklı çözümler sunan Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi'nde bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 150'den fazla sanayi kuruluşu, enstitü, araştırma merkezleri ve üniversitelerle iş birliği yapıldı.

YENİLİKÇİ PROJELERE ULUSLARARASI ÖDÜL

Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi, bitkisel yağ rafinasyon ve modifikasyonunun yanı sıra hızlı aksiyon almaya imkan sağlayan yüksek teknolojili pilot tesisleri ile Eureka, TÜBİTAK ve Tarım Bakanlığı onaylı, biri uluslararası 7 projeyi tamamladı.

AB projeleriyle yenilikçi süreç ve ürünlere odaklanan şirketin, UFUK AVRUPA kapsamındaki 2 projesi 2022'de TÜBİTAK tarafından 'eşik üstü' olarak ödüllendirildi.

Şirketin yürütücülüğünde geliştirilen, kase margarinlerde raf ömrü süresince ilk günkü tazeliği ve lezzeti korumayı hedefleyen Smart & Active Packaging For Margarine (SAP4MA) Projesi tamamlandı. Bu proje Hamburg'da 2024- Euripides Inovasyon ödülünü kazandı.