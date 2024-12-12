Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi, 200'ün Üzerinde Yenilikçi Ürün Geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi, 200'ün Üzerinde Yenilikçi Ürün Geliştirdi

Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi, 200\'ün Üzerinde Yenilikçi Ürün Geliştirdi

Kerevitaş Yağ İş Birimi Ar-Ge Merkezi, 2016'dan bu yana yurt içi ve yurt dışındaki 150'den fazla iş birliğiyle yeni ürünler geliştirdi. Şirket, uluslararası projeleriyle de ödüller kazandı.

12.12.2024 10:45  Güncelleme: 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KEREVİTAŞ Yağ İş Birimi Ar-Ge Merkezi, kurulduğu günden bu yana yurt içi, yurt dışı perakende ve ev dışı tüketim kanallarına özel 200'ün üzerinde yenilikçi ürün geliştirdiğini duyurdu. Şirket, ulusal ve uluslararası alanda kamu, özel sektör ve üniversite ortaklıklarıyla sektörde öncü olmayı hedefliyor.

Şirketin Yağ Ar-Ge Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onaylı Ar-Ge Merkezi Sertifikasıyla 2016 yılında faaliyete geçti. İhtiyaca göre farklı çözümler sunan Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi'nde bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 150'den fazla sanayi kuruluşu, enstitü, araştırma merkezleri ve üniversitelerle iş birliği yapıldı.

YENİLİKÇİ PROJELERE ULUSLARARASI ÖDÜL

Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi, bitkisel yağ rafinasyon ve modifikasyonunun yanı sıra hızlı aksiyon almaya imkan sağlayan yüksek teknolojili pilot tesisleri ile Eureka, TÜBİTAK ve Tarım Bakanlığı onaylı, biri uluslararası 7 projeyi tamamladı.

AB projeleriyle yenilikçi süreç ve ürünlere odaklanan şirketin, UFUK AVRUPA kapsamındaki 2 projesi 2022'de TÜBİTAK tarafından 'eşik üstü' olarak ödüllendirildi.

Şirketin yürütücülüğünde geliştirilen, kase margarinlerde raf ömrü süresince ilk günkü tazeliği ve lezzeti korumayı hedefleyen Smart & Active Packaging For Margarine (SAP4MA) Projesi tamamlandı. Bu proje Hamburg'da 2024- Euripides Inovasyon ödülünü kazandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Kerevitaş, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi, 200'ün Üzerinde Yenilikçi Ürün Geliştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
16:32 ABD’de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı ABD'de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’de işkenceye biz son verdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de işkenceye biz son verdik
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:23 15 yaşındaki çocuk “dışarı çay servisi yapmadı“ diye kahvehaneciyi öldürdü 15 yaşındaki çocuk "dışarı çay servisi yapmadı" diye kahvehaneciyi öldürdü
16:20 Galatasaray, İsveç’e 5 eksikle gidiyor Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor
16:18 Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi
16:13 Ancelotti’nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 12:58:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi, 200'ün Üzerinde Yenilikçi Ürün Geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.