Kerimcan Durmaz'ın Tutukluluğuna İtiraz Reddedildi - Son Dakika
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Kerimcan Durmaz'ın Tutukluluğuna İtiraz Reddedildi

Kerimcan Durmaz\'ın Tutukluluğuna İtiraz Reddedildi

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 'yasadışı bahise teşvik' soruşturması kapsamında tutuklandı. Avukatı tarafından yapılan itiraz, nöbetçi mahkeme tarafından reddedildi.

14.01.2025 12:57  Güncelleme: 12:59
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SOSYAL medya fenomeni Kerimcan Durmaz 'Yasadışı bahise teşvik' soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan geçtiğimiz hafta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne müvekkili Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz dilekçesi sundu. İtiraz dilekçesi Nöbetçi mahkeme tarafından reddedildi.

Yasadışı bahise teşvik' soruşturması kapsamında 8 Ocak Çarşamba günü tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna geçtiğimiz hafta itiraz edilmişti. Durmaz'ın avukatı Müge Doğan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 10.Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. İtirazın değerlendirilmesi sonrasında nöbetçi mahkeme sunulan talebin reddine ve Kerimcan Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kerimcan Durmaz'ın Tutukluluğuna İtiraz Reddedildi - Son Dakika

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