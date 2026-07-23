Kerkenez Yavruları Doğaya Dönüş Yaptı

Sivas'ta yuvasından düşen iki kerkenez yavrusu tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sivas Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yuvadan düşmeleri sonucu vatandaşlar tarafından bulunarak ekiplere teslim edilen yavru kerkenezlerin tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandı.

Sağlıklarına kavuşan yavru kerkenezler, doğal yaşam alanlarına yeniden bırakıldı.

Açıklamada, "Yaban hayatının korunmasına katkı sağlayan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm canlıların yaşam hakkını birlikte korumaya devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.