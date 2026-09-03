Kerkük Altınköprü'de Haşdi Şabi karargahına saldırıda bir kişi öldü - Son Dakika
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Kerkük Altınköprü'de Haşdi Şabi karargahına saldırıda bir kişi öldü

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Kerkük'ün Altınköprü nahiyesinde Haşdi Şabi karargahına motosikletli iki kişi ateş açtı. Nöbet tutan 2 mensuptan biri hayatını kaybetti, biri yaralandı; saldırganları yakalamak için operasyon başlatıldı.

Irak'ın Kerkük kentinin Altınköprü nahiyesinde Haşdi Şabi'ye ait karargaha düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen motosikletli??????? iki kişi Altınköprü'deki Haşdi Şabi karargahına ateş açtı.

Saldırıda karargahın önünde nöbet tutan 2 Haşdi Şabi mensubundan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Saldırganlar ise motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine gelen Irak güvenlik güçleri incelemelerde bulunurken, saldırganların yakalanması için Altınköprü nahiyesinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kerkük Altınköprü'de Haşdi Şabi karargahına saldırıda bir kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kerkük Altınköprü'de Haşdi Şabi karargahına saldırıda bir kişi öldü - Son Dakika
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