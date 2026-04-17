Kerkük'te Dönüşümlü Vali Sistemi Geliyor

17.04.2026 18:02
Muhammed Seman Ağa, Kerkük valiliğine seçildi, dönüşümlü vali sistemi ile tüm Kerküklülerin valisi olacak.

Irak'ın Kerkük vilayeti valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, Kerkük'te tüm bileşenler arasında dönüşümlü vali sisteminin fikir babasının Irak Türkmen Cephesi olduğunu belirterek, "Tek Türkmenlerin değil tüm Kerküklülerin valisiyiz." dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ağa, Saddam rejiminin devrildiği 2003'ten sonra Irak Türkmen Cephesi olarak, Kerkük'ün yönetim şekli için en uygun sistemin "dönüşümlü vali sistemi" olduğunu savunduklarını ve bunu bir proje haline getirdiklerini söyledi.

Çeşitli bileşenlerden oluşan Kerkük'ün tek taraflı yönetilemeyeceğini yıllardır defalarca dile getirdiklerini hatırlatan Ağa, yönetimde yer alan tüm kesimlerin bu kentin asli unsuru olduğunu hissetmesi gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Yaklaşık üç yıl önce bu yönetim şeklini ilgili Bağdat ve Kerkük'teki ilgili siyasi mercilere tekrar hatırlattıklarını anlatan Ağa, yaklaşık bir yıl önce Irak Türkmen Cephesi başkanlık görevine seçildikten sonra bu projeye daha ciddi önem verdiklerini ifade etti.

-Uzun ve zorlu bir süreç

Bunun gerçekleşmesi için hem uzun hem de zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Ağa, Kerkük'teki Arap ve Kürt tarafları ile sürekli görüştüklerini ve onları ikna etmeyi başardıklarını söyledi.

Kerkük'ün Irak'ın hiçbir kentine benzemediğini, buraya has bir siyasi yönetim şekli olduğunu hatırlatan Ağa, bu yüzden de dönüşümlü vali sistemini gerçekleştirme sürecinin kolay olmadığını dile getirdi.

Gerek Bağdat gerek Kerkük'teki siyasi taraflarla yoğun görüşmeler ve sıkı siyasi pazarlıklardan sonra bu hakkı elde ettiklerini bildiren Ağa, şöyle devam etti:

"Siyasi taraflara hep bunu anlattık. Türkmenler tarihten kendilerine gelen yaşam gelenekleri sayesinde yönetici olduklarında Arap, Kürt, Süryani demeden tüm kesimlere en iyi hizmeti gösterecektir."

-"En büyük amacımız tüm Kerküklülerin valisi olmak"

Tarih boyunca Türkmenlerin bu topraklarda hiçbir kesime zararları olmadığını hatırlatan Ağa, aksine geçmiş yönetimlerden hep zarar gördüklerini anlattı.

Kerkük'te yaklaşık 100 yıl sonra artık bir Türkmen vali gerçeği olduğunu söyleyen Ağa, "Bu vali tüm Kerküklülerin valisi olacak ve başarısı da tüm bileşenlere en iyi hizmeti göstermektir. En büyük amacımız tüm Kerküklülerin valisi olmak." dedi.

-"Dönüşümlü vali sistemini bir siyasi gelenek haline getirmek istiyoruz"

Bu önemli gelişmeyi ve sistemi uzun süreli planladıklarını aktaran Ağa, dönüşümlü vali sisteminin en az yarım asır devam ettirilmesini istediklerinin altını çizerek, Kerkük'te şimdiye kadar sağlanamayan adaleti sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Ağa, "Bu dönüşümlü vali sistemini bir siyasi gelenek haline getirmek istiyoruz." dedi.

Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçti. Kerkük İl Meclisi dün yapılan oturumda, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı vilayet valisi olarak seçmişti.

Kaynak: AA

