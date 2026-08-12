Kerkük\'te Gök Kümbet İçin Restore Çağrısı

Irak'ın Kerkük kentinde halk, tarihi Kerkük Kalesi'nde 1361 yılında inşa edilen ve doğal olayların yanı sıra ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Selçuklu mirası Gök Kümbet'in restore edilmesini istiyor.

Milattan önce 884 yılında inşa edilen ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Gök Kümbet, Selçuklu hanedanından Buğday Hatun adına inşa edildi. Gök Kümbet, özellikle yeşil pişmiş toprak süslemeleriyle dikkati çekiyor.

Gök Kümbet, doğal olayların yanı sıra yıllardır süren ihmal, bakımsızlık ve hatalı müdahaleler nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Gök Kümbet, Irak ve Kerkük için önemli bir tarihi eser

Kerkük Kültür ve Tarihi Eserler Müdürü Raid Ugla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu önemli tarihi eserin restorasyonuna başlanamadığını söyledi.

Yaklaşık 4 yıl önce tarihi Kerkük Kalesi ve içinde bulunan Gök Kümbet gibi eserlerin restorasyonu için hükümet tarafından karar alındığını aktaran Ugla, ancak ekonomik kriz nedeniyle kararın uygulanamadığını belirtti.

Ugla, "Gök Kümbet Irak ve Kerkük için önemli bir tarihi eser. Kerküklüler böyle bir eserin kentlerinde olmasından gurur duyuyor." dedi.

Eserin böyle devam ederse yıkılabileceği uyarısında bulunan Ugla, restorasyon için Irak hükümeti ve Kerkük yerel yönetimine taleplerini her fırsatta ilettiğini aktardı.

Ugla, Irak makamlarından ekonomik sıkıntılar sona erince restorasyon çalışmalarının yapılacağı yönünde yanıt aldıklarını kaydetti.

Gök Kümbet, göz göre göre yıkılma noktasına geldi

Kerküklü araştırmacı ve yazar Mehmet Haşim Salihi ise Gök Kümbet'in Irak ve Kerkük'ün en önemli tarihi simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

Bu simge eserin göz göre göre yıkılma noktasına geldiğini dile getiren Salihi, acil müdahalede bulunulması çağrısı yaptı.

Salihi, ülkedeki mali sıkıntı, ihmal ve bakımsızlık nedeniyle her gün bir tarihi eserin kaybedildiğini söyledi.

1361 yılında inşa edilen Gök Kümbet'in yalnızca bir yapıdan ibaret olmadığını, Selçuklu hanedanından Buğday Hatun'un mezarının da burada bulunduğunu aktaran Salihi, yapının tarihi önemine dikkati çekti.

Kerkük Kalesi'ni ziyaret eden turistlerin Gök Kümbet'e de ilgi gösterdiğini anlatan Salihi, Irak ve Kerkük'te benzer durumda binlerce tarihi eser bulunduğunu, ancak hiçbir hükümetin bu eserlere yeterince sahip çıkmadığını söyledi.

Kerkük Kalesi ve Gök Kümbet turizme kazandırılmalı

Kerkük'teki tarihi kale ve Gök Kümbet'in turizme kazandırılmasını isteyen turizm şirketi yetkilisi İbrahim Pasvan ise ihmal ve bakımsızlık nedeniyle diğer tarihi yapılar gibi buranın da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İşi gereği birçok kez Türkiye'ye gittiğini belirten Pasvan, Kerkük'ü tarihi eserleri bakımından Giresun'a benzettiğini ve kentteki tarihi yapılara Giresun'daki kadar önem verilmesini istediğini dile getirdi.

Irak genelinde ve Kerkük'te son yıllarda güvenlik ve istikrar ortamının güçlendiğini belirten Pasvan, bu durumun tarihi mekanlara ilgi duyan turistlerin kente gelmesine katkı sağladığını ifade etti.

Kerkük'e en fazla turist Türkiye'den geliyor

Dünyanın farklı bölgelerinden Kerkük'e turistlerin gelmeye başladığını belirten Pasvan, kente en fazla turistin Türkiye'den geldiğini ve bunun çok sevindirici olduğunu söyledi.

Pasvan, tarihi yapıların restorasyonunda tecrübeli olduğunu bildiği Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gök Kümbet'in restorasyonuna da destek vermesini istedi.