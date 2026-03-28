Kerkük'te Haşdi Şabi Karargahına Hava Saldırısı

Irak'ın kuzeyinde yer alan Kerkük Havalimanı'ndaki İran destekli Haşdi Şabi karargahına düzenlenen hava saldırısında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Haşdi Şabi'ye ait Kuzey ve Doğu Dicle Operasyonlar Komutanlığı karargahına yönelik 3 hava saldırısı düzenlendi.

Kim tarafından düzenlendiği bilinmeyen saldırı sonrası karargahtan yoğun dumanlar yükseldi.

Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

ABD ordusu, 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından sık sık Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi'ye yönelik saldırılar düzenliyor.