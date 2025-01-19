Kerkük'te Hükümet Boykotu ve Adalet Talebi

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Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler ve Araplar, Kerkük Vilayet Meclisi'nde boykot ettikleri yerel hükümete ilişkin Irak Federal Mahkemesi'ne yaptıkları başvurunun sonuçlanmasını istiyor.

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Arap Siyade Partisi ve Kerkük Arap Koalisyonu ortak basın toplantısı düzenledi.

ITC Başkanı Hasan Turan, boykot ettikleri Kerkük yerel hükümetiyle ilgili Irak Federal Mahkemesi'ne yaptıkları başvurunun adil bir şekilde sonuçlanmasını istediklerini söyledi.

Kerkük'te eksik bir hükümetin olduğunu söyleyen Turan, Türkmenlerin yanında Arap ve Kürtlerin bir kısmının olmadığı bir hükümeti "eksik iradeli" olarak nitelendirdi.

Kerkük yerel hükümeti sorununun ancak adil bir yargı yoluyla çözüleceğine inandığını dile getiren Turan, tüm kesimleri kucaklamayan bir hükümetin devam etmesini istemediklerini ve bu sorunun bir an önce yasalara uygun şekilde çözülmesini talep ettiklerini aktardı.

Turan, Irak Federal Mahkemesi'nin ve idari mahkemenin adaletine güvendiklerini vurguladı.

"Kerkük uzlaşıyla istikralı olur"

Kerkük Arap Koalisyonu Başkanı Rakan Said el-Cubburi ise Kerkük'te etnik gruplar arasında bir bölünmenin söz konusu olduğunu söyledi.

Kerkük'te siyasi ve idari ortaklığı yok etmenin tehlikeli olduğuna dikkat çeken Cubburi, "Kerkük uzlaşıyla istikralı olur. Siyasi anlaşmazlıkları aramızda çözmemiz gerekirken yargıya başvurmak zorunda kalıyoruz." dedi.

Cubburi, Kerkük yerel meclisinin aylardır atıl durumda olduğunu, yetersiz üye nedeniyle Kerküklülerin çıkarları doğrultusunda oylama yapamadığını ve kararlar almakta aciz olduğunu ifade etti.

Kerkük'te geleceğe yönelik endişe hakim

Siyade Partisi Kerkük Temsilcisi Halid el- Mıferci ise Kerkük'te geleceğe yönelik bir endişe olduğunu belirtti.

Hizmet, gelişme ve altyapı projeleri açısından durma noktasına gelindiğini kaydeden Mıferci, tüm bu olumsuz gelişmelerin tek nedeninin yerel hükümetin tüm tarafları kucaklamaması olduğunu söyledi.

ITC Sözcüsü Muhammed Saman da Kerkük'te bugün yaşanan sorunlar ve hizmet eksikliğinin tek nedeninin yerel hükümetin atıl olması olduğunu dile getirdi.

Irak federal ve idari mahkemelerine çağrıda bulunan Saman, Kerkük sorununun adil ve Irak Anayasası'na bağlı şekilde çözülmesini istedi.

Saman, Saddam rejiminin devrildiği 2003'ten sonra yaşanan kötü ve adaletsiz sürecin tekrarlanmaması ve yaşanmaması dileğinde bulundu.

Ne olmuştu?

Kerkük Vilayet Meclisinin 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 3 Arap ve 1 Hristiyan üyesi 10 Ağustos 2024'te Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.

Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek vermişti.

KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edilmişti.

Kerkük Meclisi'ndeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyeleri ve 3 Arap üye oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC), söz konusu toplantının yasal olmadığını ifade ederek, iptali için Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurmuştu.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Türkmen ve Arpların itirazlarına rağmen Rebvar Taha'ya kendisini Kerkük Valisi olarak atayan Cumhuriyet Kararnamesini teslim etmişti.