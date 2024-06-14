Kerkük'te Kurban Bayramı alışverişleri yoğunlaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kerkük'te Kurban Bayramı alışverişleri yoğunlaşıyor

Irak'ın Kerkük kentinde Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında çarşılar hareketliliğe sahne oluyor. Kerküklüler, bayram alışverişi için Büyük Pazar, Bağdat Yolu ve Korya çarşılarını tercih ediyor. Esnaf, özellikle son bir haftadır çarşıda yoğunluk yaşandığını ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını belirtiyor. Kıyafet fiyatlarında indirime gidilmesi nedeniyle satışların iyi olduğu ifade edilirken, baharat satışlarında düşüş olduğu ve beklentilerin altında kaldığı da dile getiriliyor.

14.06.2024 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Kerkük kentinde Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında çarşılar hareketliliğe sahne oluyor.

Kerküklüler, bayram alışverişi için şehir merkezindeki Büyük Pazar, Bağdat Yolu ve Korya çarşılarını tercih ediyor.

Büyük Pazar esnafından Ahmed Rahim, AA muhabirine özellikle son bir haftadır çarşıda hareketlilik ve yoğunluk yaşandığını söyledi.

Özellikle gıda ve kıyafet alışverişi yapıldığına dikkati çeken Rahim, esnaf olarak bu yoğunluktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Rahim, kıyafet fiyatlarında indirime gittiklerini bu nedenle satışlarının iyi olduğunu aktardı.

Baharat satışlarının beklentilerinin altında kaldığını ifade eden Korya Çarşısı esnafı Abdulkadir Cercis de bu bayram satışlarında düşüş olduğunu belirtti.

Cercis, bayramda baharat çeşitlerinin en çok tüketilen ürünlerden olduğunu ancak buna rağmen yeteri kadar satış yapamadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Bağdat, Kerkük, Irak, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te Kurban Bayramı alışverişleri yoğunlaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
19:04 Kırklareli’ni dolu yağışı vurdu Ortalık savaş alanına döndü Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
20:41 Anthony Nwakaeme Trabzonspor’a geri döndü Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 00:19:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kerkük'te Kurban Bayramı alışverişleri yoğunlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement