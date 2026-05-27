Kerkük\'te Kurban Bayramı Coşkusu

27.05.2026 09:37
Halk, Kurban Bayramı namazında huzur ve istikrar için dua etti. İmam, adaletin önemini vurguladı.

Irak'ın Kerkük kentinde halk, Kurban Bayramı namazını eda etmek için camileri doldurdu.

Bayram namazı için kent merkezindeki Musalla semtinde bulunan Avcı Camisi'ne gelen Iraklılar, ülkenin istikrarı ve huzuru için dua etti.

Avcı Camisi'nin imam hatibi Adil Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti, Müslüman ülkelerin barış ve huzur içinde yaşamasının en büyük temennileri olduğunu ifade etti.

Mahmud, Kerkük'te yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmen valinin atanmasının kente hayırlar getirmesini diledi.

Uzun yıllar sonra Kerkük yönetiminde adaletin sağlanacağına inandıklarını dile getiren Mahmud, adaletin dinin en temel esaslarından biri olduğunu vurguladı.

Avcı Camisi'nde bayram namazını eda eden Müslümanlar, Irak'ın ve Orta Doğu'nun bir an önce istikrara kavuşması ve savaşların sona ermesi için dua etti.

Kaynak: AA

