Kerkük\'te Yeni Dönem Başladı

17.04.2026 00:35
ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa, Kerkük Valiliği'ne seçildi ve hizmet hedeflerini açıkladı.

Irak'ın Kerkük vilayeti valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, yüz yıllık Kerkük yönetimi hasretinin sona erdiğini belirterek, "Kerkük'e hizmetkar olmaya geldik." dedi.

Kerkük Valilik binasında basın toplantısı düzenleyen Ağa, Türkmenlerin yaklaşık 100 yıllık Kerkük yönetimi hasretinin sona erdiğini söyledi.

Ağa, Kerkük'te hiçbir kesim arasında ayrım yapmadan tüm Kerküklülere hizmet etmeyi ana hedef seçtiklerini dile getirerek, "Kerkük'e hizmetkar olmaya geldik." ifadesini kullandı.

Kerkük'ün geçmişte uzun yıllar her türlü mağduriyet, sıkıntı ve terör olaylarına maruz kaldığını hatırlatan Ağa, yeni yönetim sayesinde Kerkük'ü daha aydın, istikrarlı ve güzel günlerin beklediğini kaydetti.

Sözlerinin sadece lafta kalmayacağını, gerçekleştirecekleri hizmet projeleriyle bunu kanıtlayacaklarını vurgulayan Ağa, sağlık, eğitim, güvenlik ve altyapı projeleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Kerkük Vilayet Meclisi'nde yapılan oturumda eski Vali Rebvar Taha'nın istifası kabul edilirken, Meclis'teki 16 üyeden 12'nin oyunu kazanan ITC Başkanı Ağa Kerkük Valiliği görevine seçildi.

Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
