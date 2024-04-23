Keşan Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keşan Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı

Keşan Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı

Keşan Belediye Meclisi, belediyeye ait borçların kredi çekilerek ödenmesini içeren gündem maddelerini görüşerek oy birliğiyle kabul etti. Ayrıca, Trakya Üniversitesi ile Baden-Wuerttemberg Cooperati State Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

23.04.2024 09:33  Güncelleme: 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan Belediye Meclisi nisan ayı olağanüstü toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan başkanlık etti.

Toplantıda belediyeye ait borçların kredi çekilerek ödenmesini de içeren gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Trakya Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

Trakya Üniversitesi ile Baden-Wuerttemberg Cooperati State Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Baden-Wuerttemberg Cooperative State Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gerhard Jaeger tarafından rektörlük toplantı salonunda atılan imzalarla iki üniversite arasındaki iş birliği somutlaştırıldı.

Rektör Tabakoğlu bu iş birliğinin üniversiteleri ve ülkeleri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

İki üniversite arasında gerçekleştirilen iş birliğinden büyük bir mutluluk duyduğunu vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretle birlikte genişleyen bir iş birliği ortamı oluştu. Yeni fikirler ve projeler ortaya çıktı. Bu anlamda oldukça verimli bir görüşme olduğunu düşünüyorum. Sadece üniversitemiz için değil aynı zamanda şehrimizin diğer paydaşları ile yapılan görüşmeler de oldukça olumlu geçti. İki üniversite arasında yapılan görüşmeler neticesinde ortak noktada buluştuğumuz konular daha da olgunlaştırılacak ve sonrasında online olarak yapılacak görüşmelerle somutlaştırılacaktır. Değerli Rektörüm Prof. Dr. Gerhard Jaeger, önceki dönem Rektörüm Manfred Gustav Raupp ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Johannes Kern'e bu ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim."

Tabakoğlu ve Jaeger ile beraberindeki heyet Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Keşan, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
08:51 ’Istakoz’ ve ’Rolex’ tartışmalarının ardından AK Parti’den vekillere uyarı 'Istakoz' ve 'Rolex' tartışmalarının ardından AK Parti'den vekillere uyarı
08:23 Meclis’te söz çocukların Kurtulmuş’un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu
08:14 Alacaklı, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi: Bugün bana ödeme günündü Alacaklı, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi: Bugün bana ödeme günündü
10:28 Nefes nefese şampiyonluk yarışı İşte Süper Lig’de kalan maçlar Nefes nefese şampiyonluk yarışı! İşte Süper Lig'de kalan maçlar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
10:05 Herkes Bülent Uygun’un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor Herkes Bülent Uygun'un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Bodrum’da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor Bodrum'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor
09:11 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular, Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular, Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonda aynı fikirde birleşti
08:47 İşte TBMM arşivlerinden çıkan ilk 23 Nisan kutlamalarına ait fotoğraflar İşte TBMM arşivlerinden çıkan ilk 23 Nisan kutlamalarına ait fotoğraflar
08:27 Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor
08:04 Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi El ele görüntülendiler Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! El ele görüntülendiler
07:37 Aslı İnandık ve Ahad Kazmaz boşanıyor Aslı İnandık ve Ahad Kazmaz boşanıyor
23:40 İsmail Kartal’dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz İsmail Kartal'dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 10:44:12. #1.13#
SON DAKİKA: Keşan Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement