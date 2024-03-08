Keşan'da Altın Dolandırıcılığı ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Keşan'da Altın Dolandırıcılığı ve Uyuşturucu Operasyonu

Keşan\'da Altın Dolandırıcılığı ve Uyuşturucu Operasyonu

Keşan'da düşük ayarlı altın bozdurmaya çalışan bir şüpheli yakalandı. Aynı gün içinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli de gözaltına alındı. Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka çalışanlarını dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirerek önlem almalarını sağladı.

08.03.2024 09:41
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Keşan'da, düşük ayarlı altın bozdurmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya gelen H.G, düşük ayarlı 11 bileziği bozdurmak istedi.

Bileziklerin düşük ayarlı olduğunu fark eden kuyumcu, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kuyumcuya gelen ekipler, "dolandırıcılık" suçundan aranması olduğu belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu şüphelileri gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri esnasında şüpheliler D.Y. ve G.C.T'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Banka çalışanları bilgilendirildi

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka çalışanlarını dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

İlçedeki banka şubelerini ziyaret eden ekipler, şüpheli ve yüklü miktarda çekim yapılmasına karşı duyarlı olunması uyarısında bulundu.

Ekipler, şüpheli durumlarda emniyet mensuplarına bilgi verilmesini istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keşan'da Altın Dolandırıcılığı ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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