Keşan'da Atık Tesisinde Yangın - Son Dakika
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Keşan'da Atık Tesisinde Yangın

Keşan\'da Atık Tesisinde Yangın
25.06.2026 19:41
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Keşan'daki GÜNEKAB tesisinde plastik ayrıştırma ünitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Güney Edirne Katı Atık Birliği'ne (GÜNEKAB) ait katı atık bertaraf tesisindeki plastik ayrıştırma ünitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsaldaki Paşayiğit Mahallesi'nde bulunan GÜNEKAB Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde çıktı. Tesisin plastik ayrıştırma ünitesinde çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, tesisin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu tesisin plastik ayrıştırma ünitesinde büyük çapta hasar oluştu. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Plastik, Güncel, Keşan, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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