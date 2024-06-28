Keşan'da çıkan orman yangını söndürüldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Şabanmera ve Yayla köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Keşan Belediyesi itfaiye ekiplerine, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve yangın söndürme helikopteri de destek verdi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
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