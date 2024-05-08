Edirne\'de cips paketlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Keşan- Malkara kara yolunda gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan K.K'nin çantasında dört cips paketine gizlenmiş 3 kilogram 258 gram eroin ile 740 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili K.K. ile araçtaki E.A. ve İ.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.