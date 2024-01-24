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Keşan'da evden motosiklet çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Keşan'da evden motosiklet çalan 3 zanlı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bir evden motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keşan\'da evden motosiklet çalan 3 zanlı tutuklandı
24.01.2024 - 13:03,
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bir evden motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Keşan'da evden motosiklet çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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