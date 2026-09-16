Keşan\'da kadınlara şiddetle mücadele, çiftlere evlilik öncesi eğitimi verildi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Keşan Sosyal Hizmet Merkezi tarafından eğitim programları düzenlendi.

Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) bünyesindeki kadınlara "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Aile Yaşam Becerileri" konulu eğitim verildi.

Eğitimde, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken aile içi iletişim ve aile yaşam becerilerine ilişkin konular ele alındı.

Öte yandan, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında projeye başvuran çiftlere de "Evlilik Öncesi Eğitim" verildi.

Programda çiftlere sağlıklı ve güçlü bir evlilik için iletişim, aile yaşamı ve evlilik sürecine ilişkin bilgiler aktarıldı.