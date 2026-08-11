Keşan'da Kamyonet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kamyonete arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü O.Ş. yaşamını yitirdi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
O.Ş'nin kullandığı 22 ACM 649 plakalı kamyonet, R.S. idaresindeki 22 DR 218 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı O.Ş. ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Keşan'da Kamyonet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti
Sizin düşünceleriniz neler ?