Keşan'da Kar Yağışı Etkili Oldu
Keşan'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Keşan\'da Kar Yağışı Etkili Oldu
22.02.2026 11:05
Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren yağan karla, ilçe geneli beyaz örtüyle kaplandı. Araçlar, çatılar ve yerler beyaza büründü. Kar nedeniyle sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük yaşarken, polis ekipleri de oalsı olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede, vatandaşlar buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Keşan'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Keşan'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
