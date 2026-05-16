Keşan\'da Lisede Serada Hasat Yapıldı

Keşan ilçesinde lisede kurulan serada hasat gerçekleştirildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki programda, gerçekleştirilen çalışmayla öğrencilerin uygulamalı tarım eğitimi almalarına katkı sağlandığını belirtti.

Modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması ve gençlerin tarıma olan ilgisinin artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Köse, "Toprakla buluşan öğrencilerimizin üretim süreçlerini yerinde öğrenmeleri, tarımsal üretimin önemini kavramaları ve doğa ile güçlü bir bağ kurmaları amaçlanırken emek, üretim ve toprak sevgisinin gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir farkındalık oluşturuluyor" dedi.

Konuşmaların ardından hasat gerçekleştirildi.

Programa Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Bilgin Atlı, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Köse, programın ardından Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü de ziyaret etti.