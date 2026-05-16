Keşan'da Lisede Serada Hasat Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keşan'da Lisede Serada Hasat Yapıldı

Keşan\'da Lisede Serada Hasat Yapıldı
16.05.2026 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulamalı tarım eğitimi kapsamında hasat gerçekleştirildi.

Keşan ilçesinde lisede kurulan serada hasat gerçekleştirildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki programda, gerçekleştirilen çalışmayla öğrencilerin uygulamalı tarım eğitimi almalarına katkı sağlandığını belirtti.

Modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması ve gençlerin tarıma olan ilgisinin artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Köse, "Toprakla buluşan öğrencilerimizin üretim süreçlerini yerinde öğrenmeleri, tarımsal üretimin önemini kavramaları ve doğa ile güçlü bir bağ kurmaları amaçlanırken emek, üretim ve toprak sevgisinin gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir farkındalık oluşturuluyor" dedi.

Konuşmaların ardından hasat gerçekleştirildi.

Programa Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Bilgin Atlı, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Köse, programın ardından Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eğitim, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da Lisede Serada Hasat Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:56:17. #7.12#
SON DAKİKA: Keşan'da Lisede Serada Hasat Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.