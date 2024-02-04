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Keşan'da Öğrenciler Yararına Tiyatro Sahnelendi

Keşan\'da Öğrenciler Yararına Tiyatro Sahnelendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen etkinlikte Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncuları 'Midas'ın Kulakları' isimli oyunu sahneledi. Oyunun geliri Keşan İyilik Sağlık Vakfı tarafından öğrenciler yararına kullanılacak.

04.02.2024 15:43
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Edirne'nin Keşan ilçesinde öğrenciler yararına tiyatro sahnelendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından düzenlenen etkinlikte Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncuları " Midas'ın Kulakları" isimli oyunu sahneledi.

"Sen de bir bilet al, bir öğrencinin geleceğine ışık ol" sloganıyla sahnelenen oyunun geliri Keşan İyilik Sağlık Vakfınca (KİSEV) öğrenciler yararına yapılacak çalışmalarda kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Etkinliğe destek verenlere teşekkür eden Helvacıoğlu, "Alınan her bir biletle bir öğrencimizin geleceğine ışık tutmanın mutluluğunu hissederek bir güzelliği daha not düştük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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