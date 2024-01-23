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Keşan'da Öğrenciler Yararına Tiyatro Sahnelenecek - Son Dakika
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Keşan'da Öğrenciler Yararına Tiyatro Sahnelenecek

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncuları 'Midas'ın Kulakları' isimli tiyatro oyununu sahneleyecek. Oyunun geliri, Keşan İyilik Sağlık Vakfı'nın (KİSEV) öğrenciler yararına yapılacak çalışmalarda kullanılacak. Biletler, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Keşan Kent Müzesi ve KİSEV'den temin edilebilecek.

Keşan\'da Öğrenciler Yararına Tiyatro Sahnelenecek
23.01.2024 - 10:23,
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Edirne'nin Keşan ilçesinde öğrenciler yararına tiyatro sahnelenecek.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından düzenlenen etkinlikte Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncuları " Midas'ın Kulakları" isimli tiyatro oyununu sahneleyecek.

"Sende bir bilet al, bir öğrencinin geleceğine ışık ol" sahnelenecek oyunun geliri Keşan İyilik Sağlık Vakfı'nın (KİSEV) öğrenciler yararına yapılacak çalışmalarda kullanılacak.

Oyun biletleri Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Keşan Kent Müzesi ve KİSEV'den temin edilebilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Keşan'da Öğrenciler Yararına Tiyatro Sahnelenecek - Son Dakika
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