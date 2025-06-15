Keşan\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saros Körfezi kıyısındaki Mecidiye köyü yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Alevlere, havadan 4 uçak, 2 helikopter ile Keşan Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Tarladaki anızdan başladığı belirtilen yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışmalar sürüyor.