Keşan'da Protokol Gazi Rahmi Yaman'ı Ziyaret Etti

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Keşan ilçesinde protokol Kurban Bayramı dolayısıyla gazi Rahmi Yaman'ı ziyaret etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve askerler, Yaman'a evinde ziyarette bulundu.

Gazi ve ailesiyle sohbet eden protokol üyeleri, Kurban Bayramı'nı da kutladı.

Protokol jandarma ve polisin bayramını kutladı

Keşan ilçesinde protokol jandarma ve polisin Kurban Bayramı'nı kutladı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalletin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve beraberindekiler, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, polislerin bayramını kutladı.

Protokol üyeleri İlçe Jandarma Komutanlığına da ziyarette bulunarak, jandarma ekiplerinin bayramını tebrik etti.

Keşan'da mezbaha denetlendi

Keşan ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla mezbaha denetlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve beraberindekiler Keşan Ticaret Borsası Mezbahasını ziyaret etti.

Kurban kesen vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını kutlayan Yılmaz ve Özcan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.